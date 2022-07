Serie B, dal Südtirol al Palermo: il Brescia apre e chiude con le neopromosse

Dal Süditirol al Palermo. Il viaggio del Brescia nella prossima serie B ha alfa e omega agli estremi o quasi dello Stivale: si parte (in casa) ad agosto contro gli altoatesini, si chiude a metà maggio in Sicilia contro il Palermo di Silvio Baldini.

Questo quanto emerso da Reggio Calabria, dove in riva al mare ha visto la luce il calendario del prossimo campionato cadetto. Che quindi inizierà e finirà con due neopromosse dalla serie C.

Per il Brescia già la prima di campionato rappresenta una curiosità: sabato 13 agosto (ma nei prossimi giorni verranno comunicati anticipi e posticipi) si troveranno al Rigamonti la squadra «decana» della serie B (64 gettoni per le rondinelle) contro chi si trova per la prima volta ad affrontare il torneo cadetto. Poi subito due trasferte, sempre ad agosto: la prima a Frosinone, la seconda a Como, per un derby che regalerà scintille. Quindi il Perugia a Mompiano alla quarta giornata, per poi rendere visita al Modena, altra storica piazza tornata in serie B.

Per gli uomini di Clotet arriverà quindi una parte centrale tosta, sei giornate (dalla sesta all’undicesima) che potrebbero dare un primo giudizio sul campionato. Si parte con il Benevento al Rigamonti, quindi dopo la sosta ottobre verrà aperto dalla trasferta a Bari. Poi il Cittadella a Mompiano, il viaggio nella Sardegna di Massimo Cellino per affrontare il Cagliari, prima di ricevere il Venezia dell’ex rondinella Javorcic e scendere in campo al Ferraris dove ad attendere Bisoli e compagni ci sarà il Genoa.

Ascoli e Ternana porteranno alla seconda pausa della stagione: Pep Clotet avrà quindi due settimane per preparare al meglio la sfida contro la Spal, sua ex squadra, partita che andrà ad assumere un sapore particolare per lo spagnolo. Quel sapore particolare che resterà comunque nell’aria perché, a proposito di ex, tempo sette giorni e al Rigamonti arriverà la Reggina di Pippo Inzaghi, che ieri si è ufficialmente presentato alla piazza calabrese e che dal suo arrivo è stato travolto dall’affetto dei tifosi.

Il giorno dell’Immacolata il Brescia chiuderà la sfilata degli ex andando a far visita al Cosenza, che sulla panchina vede Davide Dionigi, mentre due giorni prima di Santa Lucia le rondinelle sperano di ricevere in regalo tre punti battendo il Parma al Rigamonti. Penultima giornata di andata sotto la torre di Pisa mentre a Natale, anzi a Santo Stefano, ci si scambierà gli auguri a Mompiano con un Brescia-Palermo che promette scintille e che vedrà il ritorno dell’ex Silvio Baldini, tecnico che nella tifoseria biancazzurra ha lasciato un ricordo indelebile.

A quel punto sarà il momento di fermarsi per la sosta fino al 14 gennaio, quando le rondinelle andranno a Bolzano per iniziare il girone di ritorno. Quello che le porterà poi a volare il 19 maggio fino in Sicilia per l’ultima gara della stagione regolare contro il Palermo. Un viaggio lungo, lunghissimo, speriamo pieno di soddisfazioni.

