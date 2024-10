Cesena-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Il migliore è Lezzerini, che evita un passivo peggiore. Poi è pioggia di insufficienze in tutti i reparti

3 ' di lettura

La delusione a fine gara dei biancazzurri - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La sconfitta di Cesena spalanca la crisi del Brescia: l’emergenza depotenzia la squadra di Maran, e al Manuzzi sono in pochi a salvarsi. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 7 – Luca Lezzerini (il migliore) Se una sconfitta molto brutta non si trasforma in umiliante, lo si deve alle sue tre prodezze su Ceesay, Berti e Francesconi. Sì, sarebbe anche potuta andare molto peggio di come è andata. Migliore in campo. Il Brescia perde ancora: il Cesena festeggia grazie a due rigori 4 – Andrea Papett