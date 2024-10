Brescia-Sassuolo: le pagelle delle rondinelle

Il migliore è Verreth: impensabile fare a meno di lui. Stentano i due centrali, attacco poco incisivo

3 ' di lettura

La delusione biancazzurra dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia si arrende in casa al Sassuolo, che sbanca il Rigamonti con una cinquina (5-2). Una punizione probabilmente troppo severa per le rondinelle, che tra primo e secondo tempo avevano addirittura sfiorato il vantaggio. Di seguito le pagelle del match. 6.5 - Luca Lezzerini Può un portiere che deve raccogliere cinque palloni alle proprie spalle uscirne come uno tra i migliori di giornata? Sì, può. Sui gol non ha infatti colpe specifiche e nel primo tempo sforna due grandi parate su Laurentié