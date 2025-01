Brescia-Sampdoria: le pagelle delle rondinelle

Moncini evita la sconfitta, ma rimedia un’espulsione ingenua che rischia di costare cara. Grande prova di Bertagnoli

3 ' di lettura

Uno scatto della sfida andata in scena ieri al Rigamonti - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia domina al Rigamonti la Sampdoria, ma non riesce andare oltre l’1-1: il gol di Moncini (espulso dopo il fischio finale) risponde al vantaggio iniziale di Coda. Di seguito le pagelle delle rondinelle. Il Brescia domina ma con la Samp è 1-1: Moncini risponde a Coda 6.5 – Luca Lezzerini Vola su una saetta di Bellemo, replica su Yepes: è in fiducia e lo dimostra il premio di Mvp del mese di dicembre che gli viene consegnato prima della partita. Il tiro di Coda non si prende: traiettoria ar