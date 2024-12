Serie B, il Brescia ospita il Modena al Rigamonti: la diretta

Il digiuno dura da un po’. L’ultima vittoria del Brescia risale a quasi due mesi fa: tre novembre scorso, gol decisivo di Bjarnason contro la Sampdoria. Da allora è cambiato praticamente tutto: umori, classifica, addirittura l’allenatore. Maran ha pagato l’ultimo filotto di risultati negativi e gli è subentrato Pierpaolo Bisoli, al quale è affidato il compito di trascinare questa squadra fuori dalle secche nelle quali è incagliata.

Com’era accaduto all’esordio, il tecnico non potrà sedere in panchina oggi contro il Modena (ore 15), ancora una volta per squalifica. Lo scontro con il suo passato recentissimo – Bisoli ha guidato gli emiliani fino a inizio novembre – avverrà dunque a distanza. Per il Brescia è una partita delicata: l’ultima del girone d’andata, con un margine di sicurezza minimo sui play out (tre punti). Fondamentale rimettersi a correre per scacciare vecchi fantasmi.

Non cambia l’assetto: difesa a tre con Papetti al fianco di Adorni e Cistana. In mezzo c’è Galazzi, che chiuderà la linea insieme a Verreth e a capitan Bisoli. A sorpresa, resta fuori Borrelli: sarà Juric il partner offensivo di Moncini.

Su questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.