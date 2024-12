Serie B, il Brescia di Bisoli sfida la Carrarese: la diretta

Dev’essere il giorno della ripartenza, per il Brescia. Contro la Carrarese serve isolarsi, anche dalle raffiche sferzanti provenienti dall’interno: oggi la Curva sciopererà per diciassette minuti, in aperta contestazione con Massimo Cellino. Dopodiché il sostegno non mancherà, verosimilmente. Ma è un clima strano quello che accoglierà Pierpaolo Bisoli, al suo esordio da allenatore biancazzurro. Assisterà al suo battesimo dalla tribuna, per colpa della squalifica rimediata quando allenava il Modena.

Il tecnico tira dritto e chiede ai suoi una prestazione convincente, in primis sul piano dell’atteggiamento. È così che si riconquista la gente, ha detto alla vigilia. Davanti c’è una Carrarese che ha gli stessi punti in classifica delle rondinelle. Squadra quadrata, senza stelle, ma scomoda cliente per chiunque. L’equilibrio e la complessità della serie B dipendono soprattutto da queste caratteristiche comuni a molti.

L’abito tattico scelto da Bisoli presenta delle sorprese. A partire dalla difesa: l’assetto dovrebbe essere a tre, con Papetti al fianco di Cistana e Adorni. In attacco duetteranno Borrelli e Moncini: non accade (dall’inizio) da più di un anno. Il trequartista è Galazzi, in mezzo spazio a Verreth e a Dimitri Bisoli, che vivrà la prima gara da giocatore di papà Pierpaolo.

Su questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile dal fischio d’inizio (ore 15) la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.