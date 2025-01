Bari-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Dimitri Bisoli segna e abbraccia papà Pierpaolo, Bianchi ritrova il gol e lotta. In difficoltà Corrado

È un Brescia da battaglia quello che strappa il pari (sesto consecutivo) al San Nicola di Bari: la squadra di Bisoli rimonta per due volte lo svantaggio e si porta a più quattro sulla zona play out. Di seguito le pagelle. Dimitri Bisoli salva papà Pierpaolo: il Brescia pareggia 2-2 a Bari 6 – Luca Lezzerini Lella sull’1-0 lo infilza sul suo palo e questo è un dato di fatto. Come lo è il provvidenziale piede che mette su girata di Falletti evitando il 2-0 in men che non si dica. Una pezza che non