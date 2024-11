Serie A: Balotelli ha esordito nel Genoa, battendo il Parma

Millesettecentouno. Tanti i giorni dall’ultima apparizione di Mario Balotelli in serie A (9 marzo 2020, Sassuolo-Brescia 3-0). Stasera il ritorno nel massimo campionato con la maglia del Genoa, nel match che ha visto i rossoblù battere al Tardini il Parma per 1-0 grazie alla rete di Pinamonti.

Dalla panchina al campo

Il tecnico Gilardino ha tenuto in panchina Balotelli fino al minuto 86, quando l’attaccante è subentrato (con la squadra già in vantaggio) ad Ekhator. Guanti blu, maglia maniche corte, Balo ha messo piede in campo tra gli incoraggiamenti del tecnico e dei compagni. Primo pallone dopo un minuto, sventagliata da sinistra a destra a servire Sabelli. Un segno del destino, visto che l’esterno destro era con lui al Brescia nella sciagurata stagione 2019/2020.

All’89’ si procura un angolo, nel recupero commette un fallo al limite dell’area su Valeri e l’arbitro Guida non lo perdona.

Il cartellino

Per lui arriva un «giallo» che lo fa imbestialire, comminato a metà tra l’intervento falloso e le proteste dopo il fischio. Il Parma però non sfrutta l’occasione e il Genoa può godersi quel successo che in campionato mancava dal 24 agosto

La squadra festeggia, Balotelli si dirige verso la terna arbitrale a chiedere ancora spiegazioni della sua ammonizione. Un bimbo sugli spalti, sciarpa del Parma al collo, mostra un cartello: «Balotelli, mi dai la tua maglia per favore?». Super Mario è tornato. Appuntamento ora a giovedì al Ferraris per il match contro il Como.