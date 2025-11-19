«Rangèt», il nuovo libro di Cagni: la presentazione a Brescia

«Rangèt». E cioè «arrangiati». E cioè: «Quel che mi rispondeva sempre mia mamma quando le chiedevo di aiutarmi in qualcosa. E così ho sempre fatto». Un invito materno, quello a fare da sé, che è diventato il vero manifesto di vita di Gigi Cagni che ha intitolato proprio «Rangèt: 50 anni a imparare dal calcio», il libro di oltre 230 pagine scritto dall’iconico allenatore bresciano.

L’appuntamento

La presentazione si terrà in città, all’hotel Master di via Apollonio 72, questo giovedì (20 novembre) alle 18.

«L’ispirazione – ci dice Cagni alla vigilia dell’appuntamento con ingresso libero che naturalmente lo vedrà protagonista – mi è venuta due anni fa osservando come i genitori influiscono e interferiscono nelle vite dei loro ragazzi che giocano a calcio e che hanno qualche aspirazione. Ho così deciso di ripercorrere la mia esperienza personale raccontando ciò che da solo sono riuscito a imparare dal calcio».

Il resto sarà tutto da scoprire in una presentazione nella quale sono attesi anche alcuni protagonisti dell’universo Brescia.