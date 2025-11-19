Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

«Rangèt», il nuovo libro di Cagni: la presentazione a Brescia

Erica Bariselli
Appuntamento alle 18 all’hotel Master di via Apollonio 72. L’ex tecnico: «Il titolo? È quello che mi rispondeva sempre mia mamma quando le chiedevo di aiutarmi in qualcosa»
Gigi Cagni - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Gigi Cagni - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

«Rangèt». E cioè «arrangiati». E cioè: «Quel che mi rispondeva sempre mia mamma quando le chiedevo di aiutarmi in qualcosa. E così ho sempre fatto». Un invito materno, quello a fare da sé, che è diventato il vero manifesto di vita di Gigi Cagni che ha intitolato proprio «Rangèt: 50 anni a imparare dal calcio», il libro di oltre 230 pagine scritto dall’iconico allenatore bresciano.

L’appuntamento

La presentazione si terrà in città, all’hotel Master di via Apollonio 72, questo giovedì (20 novembre) alle 18.

«L’ispirazione – ci dice Cagni alla vigilia dell’appuntamento con ingresso libero che naturalmente lo vedrà protagonista – mi è venuta due anni fa osservando come i genitori influiscono e interferiscono nelle vite dei loro ragazzi che giocano a calcio e che hanno qualche aspirazione. Ho così deciso di ripercorrere la mia esperienza personale raccontando ciò che da solo sono riuscito a imparare dal calcio».

Il resto sarà tutto da scoprire in una presentazione nella quale sono attesi anche alcuni protagonisti dell’universo Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gigi CagnilibropresentazioneBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario