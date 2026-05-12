Pulisic, Lautaro e Ronaldo a Chiari per lo spot di una birra

Da Chiari al Mondiale , passando da Villa Mazzotti , location scelta per il nuovo spot della Michelob Ultra, birra lager e dall’apporto calorico light lanciata da Budweiser – AB InBev, sponsor ufficiale dei Mondiali in calendario tra Canada, Messico e Usa la prossima estate.

Le riprese – top secret – di febbraio avevano animato l’attenzione di tanti, clarensi e non. Ora, l’uscita mondiale dello spot ha tolto ogni dubbio: le sale d’ingresso e la scalinata di Villa Mazzotti sono ben visibili nella clip pubblicitaria , in cui una parata di stelle del calcio si sfidano in una partitella improvvisata, «The Match Superior», sotto l’occhio – tra il burbero e il divertito – dell’attore Billy Bob Thornton.

I protagonisti

Le scene clarensi hanno visto la partecipazione di diversi calciatori della serie A, dallo statunitense Christian Pulisic all’argentino Lautaro Martinez, fino allo spagnolo Nico Paz e al brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima, lo storico «Fenomeno». Le scene girate a Chiari sono state poi unite a quelle effettuate negli States con altri top player: l’argentino Lionel Messi, il messicano Guillermo Ochoa e gli statunitensi Sergino Dest, Antonee Robinson e Alex Morgan, quest’ultima stella Usa del calcio femminile.

Grande visibilità

Il lancio globale dello spot – quasi un mini – film, della durata di 3 minuti – rappresenta comunque un momento di visibilità massima per Villa Mazzotti, da diversi anni entrata nel giro della location di alto livello: nel 2019 era toccato al reality «Matrimonio a prima vista», mentre a marzo 2025 a Chiari era arrivato l’attore sudcoreano Wi-Ha Joon, conosciuto per la serie tv «Squid Game» e testimonial di Onitsuka Tiger. «Adesso facciamo un ulteriore step – dice il sindaco, Gabriele Zotti – e così Chiari, con la sua Villa Mazzotti, sarà anche al Mondiale di calcio».