Prandelli: «Fare sistema e innovare, senza snaturarsi: brava Spagna»

L’ex ct della Nazionale elogia le Furie Rosse, fresche vincitrici dell’Europeo: «Esterni forti sfruttati al meglio. Se vogliamo che il calcio italiano cresca dobbiamo unirci, a tutti i livelli»

«Fare sistema, mantenere la propria filosofia di gioco sapendo però innovarsi in base ai talenti a disposizione. Questa è la Spagna e questi sono i motivi per cui ha stra meritato di vincere l’Europeo». Parola di Cesare Prandelli, ct bresciano che nel 2012 alla guida dell’Italia dovette lasciare il passo in finale alle Furie Rosse. Calcio, Prandelli: «Tante richieste, ma la panchina che sogno è quella al parco» Sono passati 12 anni da quel successo, il movimento iberico ha saputo rinnovarsi, ha