Pisa-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Non basta il gol di Moncini, che è anche il migliore in campo. Finale polemico per le proteste biancazzurre sul gol-vittoria di Tramoni

La delusione sui volti dei giocatori del Brescia dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia, in piena emergenza in attacco, cade nel finale a Pisa. Un match sporcato dalle polemiche per il gol-vittoria dei toscani, contestatissimo da Maran e i suoi per un probabile offside di Mlakar sul tiro di Tramoni. Di seguito le pagelle delle rondinelle. Brescia, sconfitta e rabbia: il Pisa passa 2-1 con un gol dubbio 7 - Luca Lezzerini Eppure il portiere il suo l’ha fatto: come dopo 10 secondi in uscita provvidenziale su Nicholas Bonfanti, come nel finale di primo tempo su Piccinini, c