Pergolettese-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Rinaldi salva il risultato nel finale, Dubickas prima a segno e poi sprecone. Un pareggio che lascia molti rimpianti

Uno dei tanti duelli della sfida di ieri - © www.giornaledibrescia.it

Pari con molti rimpianti per la FeralpiSalò, in vantaggio di due reti e poi ripresa dalla Pergolettese. Di seguito le pagelle dei gardesani dopo il 2-2 maturato ieri al Voltini. FeralpiSalò avanti e poi ripresa dalla Pergolettese: finisce 2-2 7 - Filippo Rinaldi Subisce due reti, ma nel finale si supera in due occasioni e salva il risultato. 5.5 - Alessio Luciani Nel primo tempo è insuperabile, poi va in difficoltà come i compagni. 5.5 - Nicola Pasini Nei primi quarantacinque minuti non ha probl