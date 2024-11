Per il Brescia sulla strada della continuità c’è il Cosenza

Alle 15 rondinelle a caccia del terzo risultato utile di fila e del consolidamento definitivo prima di una nuova sosta

Attesi protagonisti: Verreth e Besaggio dovrebbero partire dall'inizio

Le svolte sono come le ciliege: una tira l’altra. Deve essere così, per il Brescia. E se Genova è servita per ritrovarsi, il Cosenza deve essere quel passo per consolidarsi: mettersi definitivamente alle spalle il peggio e regalarsi la possibilità di vivere la terza sosta della stagione in piena linea di galleggiamento, ma eventualmente anche qualcosa in più tali e tante ne ha già passate e scontate la squadra di Maran. Il Brescia cerca continuità con il Cosenza: le ultime di formazione Una squa