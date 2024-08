Per il Brescia pari in rimonta con il Renate

Finisce con un pari in rimonta l'ultima amichevole estiva del Brescia, che al centro sportivo di Torbole pareggia 2-2 con il Renate di serie C.

L'inizio è subito ad handicap per le rondinelle che dopo otto minuti si ritrovano sotto di due gol grazie alla doppietta del corazziere (201 cm) Di Leo. Rondinelle che faticano soprattutto dietro dove le assenze di Cistana e Adorni (affaticamento) costringono Maran a schierare Bisoli centrale di difesa al fianco di Papetti in un 4-2-3-1 che vede Moncini e Borrelli schierati insieme dall'inizio.

Il Brescia è macchinoso e soffre a centrocampo le ripartenze veloci del Renate che mette più volte in difficoltà la retroguardia biancazzurra. Maran sbraccia da bordo campo e, dopo il cooling break, le cose migliorano un po': è Borrelli che insacca di testa da centro area su ottimo cross di Corrado per l'1-2. E sempre Borrelli si vede negare poco dopo due volte, nella stessa azione, dal portiere il possibile pari.

Nella ripresa Maran ne cambia cinque, piazzando Buahgiar prima punta. È il Brescia ora a fare la partita seppur il Renate non rinunci certo a ripartire creando ancora qualche pericolo dalle parti di Avella. Ci pensa allora, a metà ripresa, un sinistro fiondato di Dickmann da fuori aria su appoggio di Olzer da calcio d'angolo a fulminare il portiere brianzolo per il 2-2.

Il forcing finale dei biancazzurri non trova mai lo sbocco vincente e la sesta ed ultima amichevole per campionato si conclude in parità. Presente alla gara anche il presidente Massimo Cellino che, con la moglie, è rimasto in auto a bordo campo a seguire il match. Ora la settimana tipo che porterà alla prima sfida ufficiale della stagione, quella di domenica prossima al Rigamonti contro il Venezia valevole per il primo turno di Coppa Italia.