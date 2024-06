Per Daprelà non ci sono favoriti: «Svizzera-Italia sfida da tripla»

L’ex giocatore del Brescia presenta il match: «Occhio però alla squadra azzurra, più abituata a partite da dentro o fuori»

Daprelà ai tempi del Brescia - © www.giornaledibrescia.it

«Una sfida da tripla». Fabio Daprelà, terzino sinistro dello Zurigo ed ex rondinella nel triennio 2010-2013 (81 presenze e 5 gol col Brescia), gioca in anticipo Svizzera-Italia. L’elvetico con passaporto italiano non vede una favorita certa nel match ad eliminazione diretta degli ottavi, seppur riconosca ai rossocrociati una miglior condizione psico-tecnica del momento, ma agli azzurri un’esperienza decisamente maggiore per questo tipo di partite. «Chiaro che la Svizzera arriva a questo match co