Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Parole di calcio: a Teletutto il capitano dell’Union Brescia Balestrero

Erica Bariselli
Appuntamento in prima serata con i commenti alla partita contro il Cittadella. Riflettori accesi sul derby di domenica con il Lumezzane
Davide Balestrero - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Davide Balestrero - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
AA

Appuntamento in prima serata stasera alle 20.30 su Teletutto con «Parole di calcio», la trasmissione dedicata alle vicende dell’Union Brescia.

Uno sguardo al pareggio in rimonta con il Cittadella, ma anche la proiezione verso il derby con il Lumezzane: tutto questo sarà al centro della puntata in onda questa sera. Ospite d’onore negli studi di via Saffi, il capitano dell’Union Brescia Davide Balestrero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Parole di calcioderbyUnion BresciaDavide BalestreroBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario