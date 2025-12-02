Parole di calcio: a Teletutto il capitano dell’Union Brescia Balestrero
Appuntamento in prima serata con i commenti alla partita contro il Cittadella. Riflettori accesi sul derby di domenica con il Lumezzane
Davide Balestrero - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Appuntamento in prima serata stasera alle 20.30 su Teletutto con «Parole di calcio», la trasmissione dedicata alle vicende dell’Union Brescia.
Uno sguardo al pareggio in rimonta con il Cittadella, ma anche la proiezione verso il derby con il Lumezzane: tutto questo sarà al centro della puntata in onda questa sera. Ospite d’onore negli studi di via Saffi, il capitano dell’Union Brescia Davide Balestrero.
