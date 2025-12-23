Giornale di Brescia
Stasera a Teletutto il presidente dell’Union Brescia Pasini

In studio insieme a Fabrizio Valli i giornalisti Erica Bariselli e Gianluca Magro, l’opinionista Luciano De Paola e il presidente della Pro Palazzolo Claudio Forlani
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Ultima puntata dell’anno solare 2025 molto speciale di «Parole di calcio», la trasmissione di Teletutto dedicata alle vicende dell’Union Brescia: negli studi di Teleutto ci sarà infatti il presidente Giuseppe Pasini.

Sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio, ma anche per parlare delle prospettive con le tante sfide che nel 2026 aspettano il club sia dentro che fuori dal campo.

Nel parterre della trasmissione condotta da Fabrizio Valli, i giornalisti Erica Bariselli e Gianluca Magro, l’opinionista ed ex rondinella ora tecnico del Ciliverghe Luciano De Paola e il presidente della Pro Palazzolo Claudio Forlani.

Argomenti
Giuseppe PasiniUnion BresciaParole di calcioBrescia
