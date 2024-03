Parma-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Avella para il rigore ed è il migliore in campo. Male Papetti e Huard, espulso dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo

Avella para il rigore a Benedyczak - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Queste le pagelle dei giocatori del Brescia dopo la sconfitta per 2-1 patita sul campo del Parma al termine di una partita thriller. 7.5 - Michele Avella (il migliore) Tassa rigore versata anche a questo giro. Solo che per una volta il portafogli si gonfia: Benedyczak tira maluccio, lui fa guizzare i muscoli con tempismo perfetto. 6.5 - Lorenzo Dickmann Rompere l’argine a destra è complicato, ma in copertura fa un figurone. Al cospetto del dirimpettaio peggiore possibile, perché al netto del rig