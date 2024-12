Padova-Lumezzane: le pagelle dei valgobbini

Alberto Rossini

Non basta l’ottima prova di Iori, imprendibile per la difesa dei veneti. Pesa l’errore di Monachello, che non approfitta del clamoroso errore di Fortin

1 ' di lettura

Monachello in azione nella sfida di ieri - Foto ufficio stampa Lumezzane © www.giornaledibrescia.it

Il Lumezzane sciupa diverse occasioni ed è costretto ad arrendersi alla capolista Padova, che all’Euganeo s’impone 2-0. Di seguito le pagelle dei valgobbini. 6.5 – Stefano Filigheddu Un’unica parata su Bortolussi. 6 – Jacopo Deratti Attento in fase difensiva. Supera poche volte la metà campo avversaria. Dal 36’ st Samuele Regazzetti (sv). Il Lumezzane spreca e si arrende al Padova: i veneti vincono 2-0 6 – Cesare Pogliano Qualche incertezza dietro in avvio, poi sale di livello e aiuta i suoi. 7