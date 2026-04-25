L’Ospitaletto ospita il Novara e saluta la stagione: la diretta

L’ultimo valzer di una stagione che li ha visti passare da debuttanti a protagonisti. L’Ospitaletto scende in campo alle 20.30 contro il Novara per la giornata conclusiva del campionato di Serie C. Una sfida che non incide sulla classifica – con la storica salvezza già in tasca da tempo - ma che resta significativa per chiudere nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico.

Al Corioni sarà soprattutto una serata di festa. Gli orange vogliono salutare i tifosi con una vittoria, in uno stadio che in stagione li ha visti cadere soltanto due volte. Panatti e compagni inseguono i tre punti per suggellare un’annata straordinaria; il capitano, inoltre, è a un passo da un traguardo personale di grande rilievo, perché in caso di novanta minuti disputati anche questa sera chiuderebbe il campionato senza aver saltato neppure un minuto.

Di fronte un Novara distante appena una lunghezza in classifica – 44 punti contro i 45 dei franciacortini – ma in evidente difficoltà, come testimoniano le quattro sconfitte consecutive con cui arriva all’appuntamento. Un incrocio che vale poco per la graduatoria, ma che per l’Ospitaletto rappresenta l’occasione perfetta per chiudere con l’ennesimo sorriso un campionato da ricordare.