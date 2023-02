Nuovo acquisto per il Brescia: arriva il brasiliano Adryan

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente lunedì, ma per i giocatori svincolati non c'è una scadenza, un limite temporale. Ed è lì che il Brescia ha deciso di andare a pescare per tesserare Adryan Oliveira Tavares, più comunemente Adryan.

Il centrocampista offensivo di Rio De Janeiro, classe 1994, che può giostrare anche nel ruolo di trequartista e di attaccante, in passato ha vestito le maglie di Sion, Avai, Kayserispor, Flamengo, Nantes, Leeds United e Cagliari. Ed è proprio in Sardegna che Massimo Cellino lo ha avuto per la prima volta, rimanendone particolarmente colpito.

«Non vedo l’ora di arrivare a Brescia per iniziare questa nuova meravigliosa avventura. Ringrazio il presidente Massimo Cellino che ancora una volta mi ha dato fiducia. Sono pronto per dare una mano alla mia nuova squadra», le prime parole al sito ufficiale del Brescia Calcio e riportate dal club.

