Nuamah, Calvani e altri giovani: il mercato del Brescia è fatto in casa

Mister Bisoli sta cercando di allargare la rosa dando fiducia ai ragazzi per farne dei possibili protagonisti

Patrick Nuamah - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Quello del mercato di gennaio, non è un «paese» per il Brescia. Fermo restando il punto di domanda legato a una possibile uscita di Gennaro Borrelli a fronte di irrinunciabile offerta (che finora non c’è stata, siamo fermi a più o meno forti interessamenti e manifestazioni d’intenzioni) con la suspence destinata a permanere fino al 3 febbraio. Per il resto il Brescia e Massimo Cellino sono trincerati dietro a un muro di incomunicabilità attraverso il quale arrivano solo rimandi all’idea della pr