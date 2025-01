Nelle prime partite dell’anno il Brescia non conosce mezze misure

Fabrizio Zanolini

Le rondinelle sanno solo vincere o perdere al ritorno in campo dopo le feste: i precedenti dallo scorso anno al 2014

L'esultanza di Galazzi per il blitz a Modena del 13 gennaio - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Vasco Pratolini, eccelso scrittore neorealista della seconda metà del secolo scorso, affermava: «Odio le mezze misure, sono per la totalità in tutto. Per me mezzo è la metà di niente». E il Brescia da «prima dell'anno» rispecchia questa «ideologia» assomigliando molto a quello che le rondinelle sono state ad inizio stagione sotto la guida di Rolando Maran, cioè un Brescia senza mezze misure. Al contrario del primo Brescia di Bisoli che ha debuttato con 4 pareggi.