Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Tonali, novità Brescianini

Tra i 23 convocati da Luciano Spalletti per i prossimi incontri di Nations League contro Francia e Israele (entrambi in trasferta) c’è anche Marco Brescianini, il 24enne originario di Erbusco centrocampista dell’Atalanta in prestito dal Frosinone.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan è uno dei due volti nuovi della nazionale, l’altro è il difensore del Leicester Caleb Okoli, già convocato nel 2022. Torna tra i convocati anche Sandro Tonali, l’ex Brescia ha finito di scontare la squalifica per scommesse e ritrova così la maglia azzurra.