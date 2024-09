Addio a Schillaci, l'eroe di Italia ‘90: «Un idolo, un esempio»

I ricordi di Franco Baresi, Michele Serena, Gigi Maifredi ed Eugenio Corini: «Il suo esempio è vivo, è stato simbolo di caparbietà»

Totò Schillaci con la maglia della Nazionale italiana

Dove eri, e che facevi quell’estate in cui divenne eroe nazionale, portando l’Italia a suon di gol (sei) a due passi dalla vittoria del Mondiale di casa? Ciascuno ha una risposta diversa, ma la colonna sonora è la stessa: «Un’estate italiana», evocativa di notti magiche. Salvatore Schillaci è morto ieri, aveva 59 anni. Si è arreso a un tumore che aveva combattuto con coraggio. È - e resterà - tra i pochi uomini in grado di fermare la storia di un popolo all’esatto incrocio con la propria, in un