Moncini: «A Brescia sono felice, qui ho trovato qualcosa di raro»

L’attaccante ospite di Diario dal ritiro su Teletutto: «Quasi mai mi era capitato di aver voglia di iniziare la pre-season». Su Borrelli: «Ciò che è successo può capitare, è tutto alle spalle»

A «Diario dal ritiro» ospite l'attaccante del Brescia Gabriele Moncini

Simpatizzante - e questo lo avevamo scoperto la passata stagione sul campo - del ruolo di portiere, avvocato mancato: «Se non avessi fatto il calciatore avrei studiato giurisprudenza e fatto il penalista: amo tutto ciò che è crime e giudiziaria» e golfista per diletto: «Con una passione scoperta grazie a Bjarnason e Cistana. Mio fratello ci gioca da dieci anni, mi incoraggiava ma non avevo mai provato. Qui ci sono cascato e ho scoperto uno sport incredibile». Brescia, in attesa degli attaccanti