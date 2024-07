Mercato Brescia: nuova stretta su Olivieri, Besaggio può prolungare

Intanto Cellino torna a parlare apertamente di promozione: «Credo alla serie A, anche se per raggiungerla occorre un po’ di fortuna»

L'attaccante Marco Olivieri

È proprio così: c’è stata una nuova stretta su Marco Olivieri. Sull’attaccante del 1999 il Brescia aveva già puntato il radar settimane fa e l’interesse si era spinto così oltre da far pensare che l’attaccante sarebbe arrivato insieme a Niccolò Corrado. Ma il club di Cellino aveva poi scelto di mettere in stand by l’operazione riservandosi ulteriori riflessioni. Un po’ per approfondire meglio le condizioni di un giocatore che a Venezia (dove era andato in prestito dalla Juve Next Gen) aveva gioc