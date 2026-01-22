Marras e Lamesta: «L’impatto con Brescia è stato bellissimo»

È la sala Consiglio del main sponsor A2A, con il senior advisor Giovanni Savoldi a fare gli onori di casa, la location della prima volta davanti ai taccuini bresciani di Manuel Marras e Alessandro Lamesta. I due nuovi arrivi del mercato di gennaio dell'Union Brescia, che hanno già avuto il battesimo del campo in quel di Vercelli, si sono presentati questo pomeriggio alla stampa e tifosi.

Le parole di Marras

«L'impatto con i nuovi compagni è stato molto positivo, è un gruppo splendido. Abbiamo grandi obiettivi: cerchiamo di fare al meglio la nostra strada, i conti li faremo alla fine... Peccato per il risultato a Vercelli: volevamo vincere, anche in dieci abbiamo dimostrato di essere una squadra forte nonostante tutte le mancanze. Io personalmente mi devo ricalare nel gioco della serie C che un gioco tutto diverso rispetto alla B. Mister Corini? Si vede che è un allenatore di alto livello. Non ho mai fatto la serie A, ma non ho rimpianti perché ho sempre fatto del il mio meglio: comunque non mollo mai e per me è ancora un obiettivo. Magari con questa maglia, ma ora voliamo bassi e pensiamo solo alla prossima partita».

Le dichiarazioni di Lamesta

«Anche per me l'impatto con il Brescia è stato bellissimo. Sono stato accolto alla grande. L'esordio a Vercelli è stato emozionante, soprattutto vedere tutti quei tifosi, anche se speravamo in un risultato migliore. Ma siamo una squadra viva che vuole arrivare in alto. Pensiamo solo a noi, guardiamo partita dopo partita. Credo di aver raggiunto la giusta maturità come calciatore e come uomo e questa esperienza la voglio vivere al massimo, non voglio avere rimpianti. C'è tanta qualità ed esperienza a metà campo: me la giocherò, con il massimo rispetto nei confronti di tutti. Mister Corini? A me personalmente ha trasmesso in primis la grande passione per questo sport».