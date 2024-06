Marco Rossi: «Io ancora all’Europeo con Brescia nel cuore»

L’ex giocatore di rondinelle e Salò e tecnico del Lumezzane guida l’Ungheria per la seconda volta in una fase finale della rassegna continentale: «Qui mi trattano come una star»

3 ' di lettura

Marco Rossi, ex giocatore del Brescia e della FeralpiSalò, è allenatore della Nazionale ungherese - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

«Dopo dodici anni all’estero, credo che se tornassi in Italia sarei considerato una scommessa come allenatore, e poi potrei sedermi solo sulle panchine del Torino e del Brescia, le società che porto nel cuore». Parla così Marco Rossi alla vigilia del secondo Europeo consecutivo alla guida di una nazionale ungherese che ha portato in alto a livello continentale con risultati e gioco («ma quel che conta è principalmente il risultato, solo dopo si può disquisire di tattica») che lo hanno portato a