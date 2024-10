Maran non è «mister X»: il Brescia non pareggia da 12 gare

Fabrizio Zanolini

Tra campionato, play off e Coppa Italia da cinque mesi le rondinelle sanno solo vincere oppure perdere

Maran festeggia con Borrelli dopo la vittoria con la Cremonese - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

No, non chiamatelo «mister X». Perché quella «X» non gli piace proprio. O perlomeno, da mesi ormai non fa parte del suo curriculum. L’ultimo Rolly Maran (per il quale c’è la buona notizia del recupero in vista per Galazzi) è bianco o nero. Il grigio? Non pervenuto, una vera idiosincrasia. E quella repulsione per i pareggi dura ormai da 5 mesi: era il primo maggio scorso quando, al Garilli di Piacenza, il Brescia divise la posta nel derby con la FeralpiSalò. Un 2-2 finale che rappresenta l’ultimo