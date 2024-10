Mantova-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Il migliore è Borrelli, autore di un gol prodezza. Tutto il centrocampo invece fatica

Gennaro Borrelli contro il Mantova - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Primo pareggio stagionale per il Brescia: contro il Mantova in trasferta finisce 1-1. Di seguito le pagelle delle rondinelle, tra i quali spicca Gennaro Borrelli, autore di un gol capolavoro. 6.5 - Luca Lezzerini Una parata su Mensah nel primo tempo e una paratona su Bani nella ripresa sono i plus di una gara piuttosto sicura eccezion fatta per un paio di uscite (specie una nella prima frazione) avventurose. 6 - Lorenzo Dickmann Visto meglio, decisamente, in altre circostanze. Gli mancano brilla