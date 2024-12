Lumezzane-Virtus Verona: le pagelle dei valgobbini

Alberto Rossini

Gravi responsabilità per Dalmazzi: l’applauso ironico all’arbitro gli costa il rosso dopo appena nove minuti. Corti sbaglia troppo

1 ' di lettura

Proteste rossoblù dopo l'espulsione di Dalmazzi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Finale di 2024 amaro per il Lumezzane, che crolla in casa contro la Virtus Verona in un match disputato in inferiorità per oltre ottanta minuti, a causa dell’ingenua espulsione di Dalmazzi. Di seguito le pagelle dei valgobbini. 6 – Stefano Filigheddu Incolpevole su tutti e tre i gol. 6 – Jacopo Deratti Prima terzino, poi centrale. Buona prova di sacrificio e attenzione. 5.5 – Cesare Pogliano Qualche colpa sul secondo gol. Il Lumezzane crolla con la Virtus Verona: 0-3 che apre la crisi 4 – Alessa