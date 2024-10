Lumezzane sfida il Trento: segui la diretta

Altra impresa cercasi per il Lumezzane che, contro il Trento, (ore 17.30) al Saleri andrà a caccia del quarto successo consecutivo in campionato, quaterna che non avviene dallo scorso 2011, quando i rossoblù allora allenati da Davide Nicola si imposero contro Foligno, Tritium, Pavia e Viareggio.

L’altro tabù da sfatare rimanda invece proprio al Trento, sconfitto l’ultima volta nel gennaio 1995 al Comunale nel 2-1 finale targato Zanin e D’Onofrio. Una sfida nella sfida dunque per la truppa di Arnaldo Franzini, che vuole continuare a stupire dopo il sorprendente inizio di stagione.

Le squadre

Momenti di forma e umori piuttosto simili per le due squadre. Il Lumezzane arriva a questo appuntamento forte dei tre successi di fila contro Atalanta Under 23, Triestina e Arzignano, che hanno allungato a cinque la striscia dei risultati utili consecutivi. Sono sei invece le partite senza sconfitta per i gialloblù, reduci da quattro pareggi e due vittorie, che inseguono i valgobbini a quota 10, a -4 in classifica. Gli unici assenti in casa Lume sono gli infortunati Piga e Tremolada, ma non saranno aggregati nemmeno Arici e Ferretti, presenti lunedì al Saleri con l’Arzignano, convocati dalla Primavera 3 per la sfida alla Carrarese.

Il Lume vuole continuare a stupire e la sfida al Trento è l’ennesimo esame di maturità sul sentiero di una crescita che al momento sembra totale.