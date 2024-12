Lumezzane-Pro Patria: le pagelle dei valgobbini

A Iori basta una conclusione per trovare il gol che illude la squadra di Franzini. Malotti è da insufficienza lieve: severa la sua espulsione

Il Lumezzane s’illude con il gol di Iori, poi si fa rimontare dalla Pro Patria, complice anche l’espulsione alla mezz’ora di Malotti. Di seguito le pagelle dei valgobbini. 7.5 – Stefano Filigheddu Per distacco il migliore dei suoi. Tanti interventi d’istinto per salvare il Lumezzane. 6 – Samuele Regazzetti Gioca una gara attenta. Dal 1’ st Jacopo Deratti (6): entra per dare maggiore fisicità. Lumezzane in dieci per un’ora e rimontato: 1-1 con la Pro Patria 6 – Cesare Pogliano Non è ancora al meg