Lumezzane ospite della Giana Erminio: segui la diretta

Tra la festa per le 100 panchine di Arnaldo Franzini in rossoblù e la consapevolezza dell’impresa messa in campo contro la Triestina, si chiude col botto la settimana che porta il Lumezzane alla sfida di questa sera contro la Giana Erminio (ore 20.45).

L’anticipo della ventottesima giornata di campionato è infatti vero test di maturità per i valgobbini, chiamati a conquistare la tredicesima vittoria della loro stagione per continuare a sognare un piazzamento nei play off. La strada verso la salvezza, anche se non ancora matematica, sembra infatti decisamente in discesa per questo Lumezzane, chiamato ad arrivare in fretta a quota 47-48 punti per poi alzare ufficialmente l’asticella.

La vittoria con la Triestina ha riportato tanta fiducia in un gruppo che in trasferta non perde dallo scorso 16 dicembre, e che oggi dovrà fare a meno dello squalificato Dalmazzi. Un assente per squalifica anche nelle fila della Giana Erminio, con Andrea Chiappella che dovrà rinunciare al terzino Caferri.

I milanesi occupano al momento la dodicesima posizione a +4 sui play out, ma per rendimento interno sarebbero terzultimi, davanti solo a Pro Sesto e Alessandria. L’ultima vittoria al Città di Gorgonzola risale infatti allo scorso 16 dicembre, nel 2-1 al Renate, prima di una serie negativa caratterizzata da tre sconfitte e un pari. All’andata fu 3-1 per la Giana in una delle ultime sfide dell’ottobre nero del Lumezzane, ma stavolta i valgobbini hanno riacquistato compattezza e consapevolezza, arrivando da favoriti alla sfida di stasera.