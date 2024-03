Il Lumezzane affronta il Legnago, per una vittoria ad ogni costo

Serve una vittoria a tutti i costi a questo Lumezzane per mettere un freno alla crisi di risultati che ha visto i valgobbini collezionare appena un punto nelle ultime quattro partite, dilapidando un vantaggio sull’undicesima piazza che un mese fa faceva segnare un rassicurante +7, fino al +1 di oggi sull’Albinoleffe (che però ha una partita in più). E al Sandrini sarà sfida play off totale per gli uomini di Arnaldo Franzini, che incroceranno un Legnago in forma smagliante. Sesta posizione in classifica e +6 proprio sui rossoblù, ma i veronesi non perdono in assoluto dallo scorso 22 dicembre, quando fu la capolista Mantova ad imporsi di misura, collezionando fin qui dodici risultati utili consecutivi e risultando ancora imbattuti nel girone di ritorno.

Servirà ancora una volta il miglior Lume, anche per far fronte alle tante assenze di una settimana complicatissima. Una su tutte quella di Anthony Taugourdeau, alle prese con la polmonite e nemmeno convocato, oltre a quelle degli squalificati Righetti e Ilari, espulsi nel match di sabato scorso contro la Pro Patria. Ma ai valgobbini serve soprattutto ritrovare la via del gol, con i rossoblù che nelle due ultime uscite (con Atalanta Under 23 e Pro Patria) sono rimasti a secco non solo di reti segnate, ma anche di vere occasioni da gol per provare ad impensierire gli avversari.

Tra salvezza e obiettivo play off ora i punti cominciano a pesare per il Lumezzane, chiamato a regalarsi un sabato da grande per provare a ripartire.