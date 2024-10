Lumezzane: con l’Alcione scontro per rimanere nelle zone nobili

Alberto Rossini

Alle 17.30 gara dal sapore di amarcord tra milanesi e valgobbini, protagonisti due stagioni fa in D con un bel testa a testa

Malotti sarà con ogni probabilità titolare oggi contro l'Alcione - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Guardi Alcione Milano e Lumezzane contendersi l’alta classifica e il tempo sembra cristallizzarsi alla stagione 22/23, quando entrambe si sfidavano a suon di punti in un testa a testa in serie D rimasto tale fino all’ultima giornata, prima di decretare il ritorno del Lumezzane tra i professionisti. Eppure il confronto è più che mai attuale e oggi (ore 17.30 a Sesto San Giovanni) si preannuncia una sfida ad alta tensione tra milanesi e valgobbini. Lumezzane, rispetto a un anno fa +8 in classifica