Lumezzane a Novara in cerca di continuità

Alla ricerca di continuità per lasciarsi definitivamente la crisi alle spalle. È l’obiettivo del Lumezzane che, al Silvio Piola contro il Novara (fischio d’inizio ore 16.15), ha bisogno di altri tre punti per chiudere quasi definitivamente la pratica salvezza, consolidando una zona play off che al momento vede i valgobbini a +3 sull’Albinoleffe undicesimo. Ma la sfida in terra piemontese non solo è storicamente complicata per i rossoblù, che negli ultimi quattordici precedenti hanno raccolto appena tre successi a fronte delle otto vittorie biancazzurre: il Novara arriva a questo appuntamento forte dei dieci risultati utili consecutivi collezionati (di cui sette pareggi di fila), che hanno ridato speranza in chiave salvezza agli uomini di Gattuso dopo un girone d’andata da dimenticare.

In campo

Oltre agli ex Brescia Minelli e Lancini, che militano nelle fila del Novara, anche se il centrale non sarà della partita a causa di un infortunio rimediato al Voltini contro la Pergolettese nello scorso turno, anche in casa Lume sarà sfida speciale per tanti. Uno su tutti capitan Pesce, che in maglia biancazzurra ha raccolto 133 presenze tra serie A, B e Lego Pro, oltre al presidente Caracciolo, in maglia Novara in massima serie da gennaio a maggio 2012, Moscati, Pogliano, l’infortunato Malotti e il dg Vitali.

Il Lumezzane al momento naviga in ottava posizione, ma sarà importante accantonare i bei ricordi, almeno per novanta minuti, per ritrovare quella continuità che permetterebbe ai valgobbini di blindare la zona play off dagli assalti delle dirette concorrenti. In casa Lume non saranno della partita gli infortunati Malotti e Gerbi, oltre ai lungodegenti Deratti e Troiani, ma Franzini potrà contare sui recuperi di Taugourdeau, rientrato dopo la polmonite, Pogliano, che ha scontato la squalifica, e Cannavò, per tentare un colpo esterno che ai rossoblù non riesce addirittura dallo scorso 10 febbraio nello 0-1 conquistato a Meda contro il Renate.