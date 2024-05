Lorenzo Dickmann ha vinto il «premio gentleman» della serie B. Il terzino del Brescia ha vinto (ex aequo col giocatore del Parma Enrico Delprato) grazie al gesto di fair play in Modena-Brescia del 15 gennaio scorso quando il terzino, lanciato in contropiede verso un’occasione da gol, si accorse che l’avversario che lo inseguiva Oukhadda si fece male mettendo la palla in fallo laterale. La consegna del premio è prevista per giovedì a Milano, ma Dickmann non ci sarà perché anti vigilia di play off: invierà un video di ringraziamento.

Andando a ritroso nel tempo, lo stesso premio in passato era già stato vinto dalle rondinelle Leonardo Morosini e, ancor prima, Marco Zambelli.