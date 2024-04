ll Brescia torna nel suo fortino per riprendere la marcia play off

Alle 14 arriva la Ternana al Rigamonti: tra oggi e sabato prossimo le rondinelle possono mettersi virtualmente in tasca i play off

3 ' di lettura

Flavio Bianchi, uno dei protagonisti attesi della sfida di questo pomeriggio - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Stop, dimentica. Tuttavia senza scordare la lezione che in qualche modo è scritta in qualsiasi tipo di sconfitta. Ma dopo Venezia, il Brescia deve e può andare a capo. E chissà: magari la «sveglia» presa in Laguna potrebbe anche rivelarsi come salutare in vista di un rush finale pienamente alla portata, ma su un percorso disseminato di trappoloni che possono essere evitati solo con l’attenzione e le antenne dritte a mille. Analisi A Venezia è mancato qualcosa al di là del moltissimo che ci hanno