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L'Inter vince la Coppa Italia: Lazio battuta 2-0

In finale a Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro
Lazio's Adam Marusic (L) and Inter’s Alessandro Bastoni (R) in action during during the Italian Cup final soccer match between SS Lazio and FC Inter at Olimpico stadium in Rome, Italy, 13 May 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
Lazio's Adam Marusic (L) and Inter’s Alessandro Bastoni (R) in action during during the Italian Cup final soccer match between SS Lazio and FC Inter at Olimpico stadium in Rome, Italy, 13 May 2026. ANSA/ANGELO CARCONI

L'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez: per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10.

L'Inter supera così la Roma ferma a nove. Restano sette le coppe della Lazio, sei per Napoli e Fiorentina, mentre a cinque con il Milan c'è il Torino. A quattro la Sampdoria, a tre il Parma e il Bologna. In testa c'è la Juventus con 15 trofei. 

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