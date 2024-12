L’ex portiere del Brescia Gigi Brotto compie 90 anni

Nativo del Lido di Venezia ha difeso la porta delle rondinelle per 11 stagioni negli Anni ’60

Gigi Brotto tra Vasini e Fumagalli © www.giornaledibrescia.it

Quando i portieri indossavano la maglia numero 1, le formazioni si recitavano come le filastrocche dei bambini, Sarti, Burgnich, Facchetti… Quella del Brescia della promozione in serie A, dopo 18 anni di attesa, cominciava con Brotto, Fumagalli, Mangili... Oggi Luigi Brotto compie novant’anni. L’esordio in maglia biancazzurra a Messina, 0-0, il 20 settembre 1959, altro 0-0 la settimana dopo, a Taranto, e stesso punteggio nella «prima» al nuovo Rigamonti, inaugurato ufficialmente con il match con