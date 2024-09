L’esordio di Brescianini: 26esimo bresciano di sempre in Nazionale

Il centrocampista del 2000 è originario di Erbusco: nella vittoria di venerdì con la Francia è sceso in campo per 15’

3 ' di lettura

Marco Brescianini a duello con Zaire Emery - Foto Epa/Mohammed Badra © www.giornaledibrescia.it

C’è un nuovo bresciano nel club azzurro. Marco Brescianini, franciacortino di Erbusco, ha coronato un sogno che nel calcio ad alti livelli è riservato a pochi eletti: vestire la maglia della Nazionale maggiore. Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Tonali, novità Brescianini Un debutto assoluto adornato di connotati principeschi. Non solo per ragioni semantiche, considerato che il teatro della sua prima è stato il parigino Parco dei Principi. In una fase così complessa per il movimento, far