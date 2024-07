La Spagna batte 2-1 l’Inghilterra e vince l’Europeo in Germania

La Spagna trionfa a Euro 2024: Inghilterra battuta di misura (2-1) nella finale di Berlino. A stappare il match, in avvio di ripresa (47'), è proprio la Roja, che trova il gol sull'asse che ha fatto la differenza nel torneo: assist di Lamine Yamal per Nico Williams, che buca Pickford con un diagonale chirurgico.

Il momentaneo pari, poco oltre il 70', porta la firma di Cole Palmer, che infila in buca d'angolo con il piattone, su assist di Jude Bellingham. Il definitivo sorpasso spagnolo si materializza all'87’: cross radente al bacio di Cucurella per Oyarzabal, che parte in linea e deposita il tap-in.

Per la Nazionale guidata da Luis de la Fuente si tratta della quarta affermazione nella competizione: nessuno ha fatto meglio nella storia. Niente da fare per i Tre Leoni, il cui ultimo successo internazionale risale al Mondiale del 1986.