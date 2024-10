La FeralpiSalò viaggia quasi al ritmo dell’anno della promozione

Enrico Passerini

La squadra di Diana ha solamente tre punti in meno nel confronto con quella di Vecchi, poi salita in B

2 ' di lettura

Nonostante l'ottava posizione, i gardesani hanno solo tre punti in meno rispetto a due anni fa - Foto ufficio stampa FeralpiSalò © www.giornaledibrescia.it

Una partenza al rallentatore e poi una mezza rimonta, ma la FeralpiSalò di Diana viaggia quasi come quella di Vecchi nell’anno della promozione. I numeri Dopo dieci partite di campionato è già possibile fare un mini bilancio: dando un’occhiata ai numeri emergono sorprese inaspettate. Sono infatti solamente tre i punti in più ottenuti fino a questo punto dalla squadra che vinse il campionato nella stagione 2022/’23. Ne arrivarono infatti 19, frutto di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. In