La FeralpiSalò scende a Bari alla ricerca di punti salvezza

Contro l’undici di Iachini verdeblù senza Compagnon e con Felici in panchina, in campo Manzari e Tonetto

Manzari, barese, oggi è atteso da titolare per la FeralpiSalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Rialzarsi e ripartire. Per dare alle avversarie un doveroso e molto importante segnale di vitalità, anche se nelle ultime due gare la FeralpiSalò ha ottenuto un sol punto (frutto del pari in extremis a Reggio Emilia seguito dall’immeritato ko interno con il Palermo). E per confermare al proprio allenatore e – i giocatori – a sé stessi di non essere assolutamente in crisi, come potrebbe invece sembrare guardando solamente ai risultati. In questo senso il Bari e lo stadio San Nicola, la cattedrale