La FeralpiSalò sfida la corazzata Padova: la diretta

FeralpiSalò di scena in casa della capolista per cercare di riaprire il campionato. Alle 17.30 i leoni del Garda affrontano il Padova con l'obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro AlbinoLeffe (1-0) e Caldiero Terme (2-0). Di fronte però c'è una corazzata, che è stata capace di aggiudicarsi otto dei nove match disputati in campionato, facendosi fermare sull'1-1 solamente dalla Pro Patria.

Aimo Diana non firmerebbe mai per il pareggio: «Siamo ancora all'inizio del campionato - ha detto il tecnico di Poncarale in conferenza stampa -, e un punto non cambia niente. Dobbiamo cercare di vincere per proseguire la nostra rincorsa». Sono dieci le lunghezze che separano le due squadre in classifica, ma ad oggi il divario pare meno netto: la FeralpiSalò infatti sembra aver trovato la quadra e ha le armi per mettere in difficoltà la capolista. I precedenti, però, non fanno ben sperare: in otto sfide all'Euganeo, solamente due pareggi e ben sei sconfitte.

Per quanto riguarda le formazioni, Aimo Diana non può contare sugli infortunati Giudici, Vesentini e Verzeletti, ma ritrova Cabianca, che ha scontato un turno di squalifica. Dall'altra parte Matteo Andreoletti (in estate vicino alla panchina dei verdeblù) deve fare a meno dell'ex Spagnoli (a Salò nel 2021/'22, 41 presenze e 6 reti). Convocati a sorpresa invece sia Liguori che Cretella, finiti a processo con l'accusa di violenza sessuale su minore.