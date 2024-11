La FeralpiSalò è un diesel: i gol arrivano soprattutto nella ripresa

Enrico Passerini

La squadra di Diana ha segnato 11 delle sue 14 reti nei secondi tempi. E 9 di queste sono arrivate nell’ultima mezz’ora

La FeralpiSalò di Aimo Diana vive un momento straordinario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò? È come un passista che riesce a mantenere un'andatura sostenuta, ma che è in grado di tirare la volata quando serve, soprattutto negli ultimi metri. Con la vittoria sull’Atalanta Under 23 i leoni del Garda sono riusciti a migliorare anche il dato che riguarda i gol realizzati. Il dato Dopo aver navigato nelle zone basse della classifica, infatti, i verdeblù hanno raggiunto quota 14 e in questo momento hanno fatto meglio di otto squadre. Tre reti tutte insieme non erano mai arriva