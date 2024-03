La FeralpiSalò è l’unica senza bomber tra chi vuole salvarsi

Dopo la sconfitta con il Parma, la classifica dei gardesani è tornata a complicarsi: il distacco dai play out è di quattro punti, mentre la salvezza diretta è a sette

3 ' di lettura

Marco Zaffaroni, allenatore della FeralpiSalò - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La salvezza passa anche dai bomber, ma la FeralpiSalò è l’unica a non averlo. Dopo la sconfitta con il Parma, la classifica dei gardesani è tornata a complicarsi: il distacco dai play out è di quattro punti, mentre la salvezza diretta è a sette. Con otto giornate da disputare e ventiquattro punti ancora in palio, la permanenza in categoria è sicuramente possibile, ma bisogna trovare qualcuno che segni gol pesanti. Attenzione, però, perché non è un problema di numero di reti: delle ultime sette d